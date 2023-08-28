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В Краснодаре расширят проезжую часть на оживленном перекрестке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-rasshiryat-proezzhuyu-chast-na-ozhivlennom-perekrestke
В Краснодаре расширят проезжую часть на оживленном перекрестке
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Речь идет о дороге на пересечении улиц Краеведа Соловьева, Дорожной и Лаперуза в поселке Краснодарском.

Дорожные работы на этом участке проведут за счет средств застройщика в рамках реконструкции улицы Краеведа Соловьева, сообщил вице-мэр Владимир Архипов на аппаратном совещании в администрации города.

«После того, как установили светофор на перекрестке, к нам поступило много писем с жалобами на организацию дорожного движения в этом районе», — рассказал он.

Проезжую часть на Краеведа Соловьева планируют расширить с двух до четырех полос. Это даст автомобилистам возможность поворачивать налево, не создавая пробок.

Создать новые полосы на этом перекрестке планируют до конца октября, завершить реконструкцию всей улицы — до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в районе парка «Краснодар» изменилась схема движения из-за открытия новой дороги. Там построили дорогу-дублер улицы Владислава Посадского — от дома № 22 до Тихорецкой.

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