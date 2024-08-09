Выдачу пропусков на маршрут №30 приостановил до 19 августа Кавказский заповедник

Пропуска на маршрут № 30 «Через горы к Черному морю, через приют Фишт» не будут выдавать на период с 15 по 18 августа из-за высокой рекреационной нагрузкой на приюте «Фишт» во время проведения «Слета талантливой молодежи».

Сейчас оформление пропусков в эти даты невозможно ни в пунктах выдачи пропусков Кавказского заповедника, ни онлайн на сайте учреждения. Уточняется, что пропуска не оформляют на все варианты прохождения «Тридцатки», так как все они проходят через приют «Фишт».

Отмечается также, что ранее приобретенные пропуска на указанные даты не аннулируются. Те, кто оформил пропуска заранее, могут воспользоваться ими и свободно передвигаться по маршруту № 30.

С 19 августа оформление пропусков на «Тридцатку» будет возобновлен в прежнем режиме. Подробности можно уточнить по телефону +7988-150-01-02, сообщает пресс-служба ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х. Г. Шапошникова».

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