Реверсивное движение с сентября введут на подъезде к Кавказскому заповеднику

Изменения в схеме движение на участке 20 км — 40 км федеральной трассы А-159 на подъезде к Кавказскому заповеднику в Адыгее введут на время ремонта дороги.

С 1 по 20 сентября реверсивное движение будет действовать на участке 21 км +200 м —21 км + 350м. Уточняется, что на этом участке находится мост через реку Шунтук. На нем нет обочины, потому невозможно организовать иную схему проезда по нему.

На остальном протяжении участка планируют провести ремонт с сохранением двухполосного движения — по одной в каждом направлении — с использованием обочин.

На этом участке планируют выполнить укладку слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси, а также нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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