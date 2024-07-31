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Реверсивное движение с сентября введут на подъезде к Кавказскому заповеднику

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/reversivnoe-dvizhenie-s-sentyabrya-vvedut-na-podezde-k-kavkazskomu-zapovedniku
Реверсивное движение с сентября введут на подъезде к Кавказскому заповеднику
Фото пресс-службы ФКУ "Черноморье"

Изменения в схеме движение на участке 20 км — 40 км федеральной трассы А-159 на подъезде к Кавказскому заповеднику в Адыгее введут на время ремонта дороги.

С 1 по 20 сентября реверсивное движение будет действовать на участке 21 км +200 м —21 км + 350м. Уточняется, что на этом участке находится мост через реку Шунтук. На нем нет обочины, потому невозможно организовать иную схему проезда по нему.

На остальном протяжении участка планируют провести ремонт с сохранением двухполосного движения — по одной в каждом направлении — с использованием обочин.

На этом участке планируют выполнить укладку слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси, а также нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонных смесей, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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