Дорогу отремонтировали по нацпроекту на улице Калинина в Сочи

Дорожное полотно на улице Калинина ― от улицы Просвещения до улицы Ленина и от улицы Куйбышева до улицы Жемчужная отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке длиной 660 м специалисты провели фрезерование изношенного покрытия, устранили просадки, отремонтировали верхний слой полотна из асфальтобетона. Кроме того, работники нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Доступность объектов дорожной инфраструктуры для маломобильных групп населения ― один из приоритетных пунктов при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города-курорта Александр Кулик.

«Подрядной организацией проводятся работы по обустройству съездов, у пешеходных переходов занижают бордюры. При выполнении работ стараемся минимизировать неудобства для горожан и автомобилистов», ― цитирует директора пресс-служба администрации Сочи.

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