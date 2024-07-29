В центре Краснодара уложили новый асфальт на улице Пашковской

Участок улицы Пашковской от Чкалова до Садовой ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Новый асфальт уложили на проезжей части протяженностью 2,3 км. Кроме того, на участке заменили бордюры и люки. В настоящее время на участке наносят разметку, в ближайшее время установят дорожные знаки.

Работы по нацпроекту из плана на текущий год завершили уже на 37 объектах. Еще два участка находятся в активной стадии реализации. Это улица Ивана Сусанина и подъездная дорога к НСТ «Речник».

Завершается ремонт на улицах Воровского, Войсковой, Становой, Анапской и на подъездной дороге к поселку Победитель, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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