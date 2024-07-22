В Краснодаре завершают ремонт дорог на пяти улицах

Дорожные работы выполняют в разных районах краевого центра в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас работы завершают на участках улиц имени Воровского, Строителей, Войсковой, Становой и Рашпилевской. Их планируют закончить уже в ближайшее время. Сейчас рабочие устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

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Кроме того, почти наполовину готова подъездная дорога к НСТ «Речник». Специалисты продолжают обустраивать основание проезжей части, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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