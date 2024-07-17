До 15 августа запустят новую дорогу к поселку «Крепость» в Краснодаре

В кубанской столице прошло совещание с представителями строительных компаний во главе с мэром города Евгением Наумовым.

При участии застройщиков уже два года идет реконструкция северо-восточной части города.

До начала учебного года на улицах Батуринской, Чепигинской и Яснополянской доасфальтируют тротуары, а также обустроят остановочные павильоны.

«Работы в районе новой школы на улице Батуринской должны быть выполнены до 15 августа. Это вопрос не нашего желания, а безопасности детей, поэтому перенос сроков не принимается», ― подчеркнул глава города.

Также на совещании рассмотрели вопрос строительства дороги между поселком Плодородным и КП «Крепость». Сейчас здесь обустраивают основание проезжей части и устанавливают бордюры. Мэр поручил закончить работы до 15 августа. Строительство началось в начале июля. Всего застройщик отремонтирует 700 м проезжей части, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Кроме того, глава краевого центра отметил важность соблюдения санитарного состояния стройплощадок. Он поручил избавлять периметр вокруг объектов от сорняков, особенно — в сезон цветения амброзии.

Читайте также: в Краснодаре создадут программу комплексного развития дорожно-транспортной сети.