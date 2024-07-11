В Краснодаре создадут программу комплексного развития дорожно-транспортной сети

Соответствующее поручение дал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках совещания по проблемам транспортной инфраструктуры краевого центра.

В ходе совещания 11 июля обсудили проекты строительства транспортных развязок.

«Краснодар — краевая столица, быстрорастущий город-миллионник. Уже сейчас очевидны проблемы с транспортной инфраструктурой — нагрузка на дороги в 2,5 раза превышает нормативы. Город задыхается в многочасовых пробках. В генплане предусмотрели 28 новых развязок, которые должны решить проблему. Проекты масштабные и дорогостоящие. Необходимо создать отдельную программу по развитию дорожно-транспортной сети города, наполнить ее финансированием. Она должна быть комплексной и понятной каждому жителю, предусматривать решение конкретных проблем», — сказал Кондратьев.

Мэр Краснодара Евгений Наумов представил планы по развитию улично-дорожной сети города. Он сообщил, что в перспективе планируется строительство транспортной развязки на пересечении Ростовского шоссе и Солнечной с выходом на улицу Дзержинского. А также новая развязка на пересечении улиц Офицерской, Коммунаров и Ростовское Шоссе. Помимо этого запланировали строительство путепровода через ж/д пути в створе с улицей Гаврилова с выходом на 40 лет Победы. Еще один путепровод может соединить улицу Петра Метальникова и транспортную развязку по Ростовскому Шоссе. Кроме того, планируется строительство дороги на улице Садовой с путепроводом и выходом на Московскую и улицу 40 лет Победы.

В числе приоритетных задач Наумов назвал строительство дублера улицы Дзержинского по улице Волгоградской. А также реконструкцию пересечения дороги по Северной и Филатова от Школьной до Передовой.

По словам мэра Краснодара, проработаны решения по строительству развязок и реконструкции существующих дорог, а также путепроводов и подземных переходов в разных районах города.

«Мы предполагаем, что программа будет рассчитана на 10 лет. У нас есть уже понимание по объектам. Необходимо предусмотреть средства на проектирование, а также изъятие земельных участков. По предварительным подсчетам, стоимость строительно-монтажных работ по ним составит порядка 120 млрд рублей», — сказал Наумов.

Вице-губернатор Игорь Галась отметил, что для реализации всех планов городу не хватит собственных средств. По его словам, параллельно с новой программой, можно использовать, в том числе инфраструктурные кредиты.

Кондратьев поручил разработать программу комплексного развития дорожно-транспортной сети Краснодара Наумову совместно с Галасем и замглавы региона Евгением Пергуном.

«В рамках программы необходимо определить приоритетные участки дорог, разработать четкий алгоритм выполнения работ, вести их поочередно. Иначе мы можем еще больше усугубить ситуацию на дорогах города», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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