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В Краснодаре расширят перекресток улиц 1-го Мая и Кирилла Россинского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-rasshiryat-perekrestok-ulits-1-go-maya-i-kirilla-rossinskogo
В Краснодаре расширят перекресток улиц 1-го Мая и Кирилла Россинского
Фото пресс-службы администрации Прикубанского округа Краснодара

В последние годы этот перекресток на северо-востоке города стал очень оживленным из-за активной застройки полей в районе поселка Краснодарского.

Каждый день на пересечении улиц 1-го Мая и Кирилла Россинского собираются сильные пробки в обоих направлениях. Для решения проблемы перекресток готовятся расширить.

Сотрудники управления муниципального контроля уже разобрали незаконно установленное на этом перекрестке ограждение.

Перекресток с 1-го Мая расширят в рамках масштабной реконструкции улицы Кирилла Россинского. На прилегающей территории наведут порядок, сообщает пресс-служба администрации Прикубанского округа Краснодара.

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