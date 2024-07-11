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В центре Краснодара завершили ремонт улицы Филатова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-tsentre-krasnodara-zavershili-remont-ulitsy-filatova
В центре Краснодара завершили ремонт улицы Филатова
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы выполнили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на участке улицы Филатова между Передовой и Северной.

Там обновили асфальт, установили новые дорожные знаки, заменили покрытие тротуаров и нанесли разметку. Ремонтные работы на улице Филатова выполнили в течение месяца.

По плану дорожного нацпроекта в краевой столице обновили уже 32 улицы. Сейчас работы завершаются на улицах: Воровского, Войсковой, Строителей и Становой, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: завершили ремонт дороги на улице Северной в Краснодаре. Порядка 5 км дорожного полотна на улице Северной обновили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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