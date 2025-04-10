Выдачу наличных ограничат некоторым россиянам с 1 сентября

Ограничения на выдачу наличных в 50 тыс. рублей введут для ряда жителей России.

Согласно закону, появится около 30 пунктов по защите граждан РФ от мошенников, в том числе запрет на выдачу более 50 тыс. рублей в сутки, если при запросе банк выявит признаки действий мошенников.

Ограничение на снятие будет действовать 48 часов, банк должен будет незамедлительно уведомить клиента о причинах запрета, сообщает «360.ru».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле также начал действовать новый закон, который направлен против телефонных мошенников — на одного гражданина России теперь может быть зарегистрировано не более 20 сим-карт.

На портале «Госуслуг» появится возможность проверить число сим-карт, оформленных на себя, а операторы связи будут проверять достоверность сведений об абоненте до начала оказания услуг. Такая мера поможет бороться с кибермошенничеством с использованием услуг связи.