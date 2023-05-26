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Выдачу биометрических загранпаспортов в России возобновят с 1 июня

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vydachu-biometricheskih-zagranpasportov-v-rossii-vozobnovyat-s-1-iyunya
Выдачу биометрических загранпаспортов в России возобновят с 1 июня
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом 26 мая сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«С 1 июня текущего года возобновляется прием заявлений о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации», — рассказала она.

По ее словам, заявление на получение биометрических загранпаспортов в местный отдел полиции можно будет подать через МФЦ или с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщает «МВД Медиа».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выдачу биометрических паспортов в РФ приостановили в начале февраля этого года. Сообщалось, что причиной стали технические сложности на Московской печатной фабрике АО «Гознак».

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