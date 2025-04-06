Выбросы пальмового масла обнаружили на пляже в Анапе

О выбросах неизвестного белого жиросодержащего вещества на береговой линии Бугазской косы между станицей Благовещенской и поселком Волна Темрюкского района 6 апреля сообщили в соцсетях местные жители.

Сообщается, что сначала «белый мазут» приняли за сорбент.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что выбросы фиксировали на участке берега протяженностью примерно 10 км 5 и 6 апреля. Уточняется, что основные выбросы произошли 5 апреля. Специалисты провели анализы вещества.

По предварительным данным, это пальмовое масло. Сотрудники природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора взяли необходимые пробы, чтобы точно определить, что это за вещество и установить источник его происхождения, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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