Новые выбросы мазута обнаружили 6 апреля на трех участках пляжей Анапы

Утром 6 апреля участники ликвидации последствий ЧС провели мониторинг закрепленных территорий.

Новые выбросы нефтепродукта зафиксировали на пляже кемпинга «Пляжный поселок», в районе устья реки Можепсин и на пляже около детского лагеря «Приморский». На остальных участках побережья новых выбросов не обнаружено, продолжается деликатная очистка песка.

В настоящее время в Анапе штормовая погода. Море выбрасывает на берег мусор, который команды муниципалитетов также убирают в первую очередь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», защитный вал начали убирать на побережье Анапы в районе Бугазской косы. Вал в рамках подготовки к предстоящему курортному сезону убирают на участках побережья, где новые выбросы мазута не фиксировали на протяжении более чем двух недель. Перед тем, как приступить к уборке защитного вала специалисты проанализировали ситуацию на протяжении второй половины марта.

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