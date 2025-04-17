Выбросы мазута 17 апреля обнаружили только на одном участке побережья Анапы

Утром в четверг команды городов и районов Краснодарского края провели обязательный мониторинг закрепленных за ними участков пляжей.

Незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на побережье рядом с устьем реки Можепсин. Эту территорию приводят в порядок участники ликвидации ЧС из Тимашевского района.

Новые выбросы мазута убирают в первую очередь. После уборки свежих выбросов муниципальные команды продолжают деликатную очистку пляжей или приступают к ней сразу, если не обнаруживают новых выбросов на закрепленных территориях, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: семь специальных дополнительных машин для очистки песка прибыли на пляжи Анапы. Механизированная очистка песка на побережье города-курорта началась 16 апреля. Сейчас работы идут сразу на трех участках — от лечебного пляжа до лаунж-зоны, затем до реки Анапки и от «Гранд Отеля» до «Зори Анапы». В будущем просеивающей техники на пляже станет больше, а темпы очистки увеличат.

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