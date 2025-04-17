Семь специальных дополнительных машин для очистки песка прибыли на пляжи Анапы

Работа по механизированной очистке песка на семи спецмашинах началась 16 апреля. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Там уточнили, что в дальнейшем этой техники станет больше, а темпы очистки увеличат.

По словам директор ООО «Курорты Анапы» Николая Заливина, сейчас работы идут сразу на трех участках — от лечебного пляжа до лаунж-зоны, затем до реки Анапки и от «Гранд Отеля» до «Зори Анапы».

«На каждом участке проводится своя работа. Поступили специализированные прицепные устройства, которые производят так называемый «переворот» — это вторая стадия. После нее будет проводиться планировочными граблями выравнивание, обдув, просушка. Каждый день мы будем работать с 11:00 — сегодня мы перешли на такой график, чтобы работать полный световой день. Плюс — утром повышенная влажность», — уточнил Заливин.

Песок будут очищать поэтапно, двигаясь в сторону центрального пляжа Витязево, сообщает региональный оперштаб.

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