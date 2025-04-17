Весь замазученный песок вывезут с временной площадки в Анапе до конца мая

Из-за ограниченного числа сертифицированных предприятий, готовых принять на утилизацию загрязненный мазутом песок, были скорректированы озвученные ранее сроки вывоза песка со временной площадки в хуторе Воскресенском. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Также причиной корректировки окончательной даты вывоза всего загрязненного песка явились производственные возможности предприятий. Сейчас все полигоны, где можно было разместить замазученный песок, заняты. По мере их освобождения и утилизации, песок продолжат вывозить с площадки. Сроки вывоза грунта с временной площадки рассчитаны на основе темпов утилизации.

Очистку загрязненного песка проводят только предприятия Краснодарского края. В ближайших регионах не смогли предоставить подходящие площадки. Кроме того, ранее в Краснодарском крае в таких масштабах загрязненный мазутом песок не утилизировали.

На полигоны для утилизации уже вывезли более 86 тыс. т загрязненного песка. Краевой оперштаб заключил дополнительные контракты с предприятиями для приема и утилизации оставшегося на временной площадке песка. Вывоз грунта возобновили.

Всего по состоянию на 16 апреля на площадке временного накопления в хуторе Воскресенском остается более 67 тыс. т замазученного песка: 38 тыс. т просеянного установкой грохот и 29 тыс. т с высоким содержанием мазута. Сильно загрязненный песок будут вывозить в первую очередь, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две сотни мешков с мазутом подняли со дна моря у берегов Анапы 15 апреля. Во вторник водолазы работали на двух участках морского дня – у бегов Анапы и в селе Витязево.

Всего за день со дна моря на поверхность подняли 200 мешков с мазутом. Из них — 164 мешка собрали неподалеку от берега рядом с детским оздоровительным лагерем «Юбилейный» и 36 мешков со дна в районе пирса в селе Витязево. Здесь водолазы совершили 38 спусков.

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