Выбросивший отходы на дорогу в Краснодаре «серый мусорщик» остался без грузовика

На прошлой неделе мужчина выбросил строительный мусор из грузового автомобиля на проезжую часть возле домов.

Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители выяснили, что грузовик принадлежит 40-летнему местному жителю. Нарушителя задержали на улице Героя Владислава Посадского.

На «серого мусорщика» составили два административных протокола. Ему грозит штраф до 4,5 тыс. рублей. Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на спецстоянку до решения суда, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: двух нелегальных мусорщиков задержали в Краснодаре. На улицах Восточный обход и Милютинской поселка Индустриального сотрудники ДПС обратили внимание на два грузовика Dongfeng и «Газель», которые перевозили строительный мусор.