Выбросивший отходы на дорогу в Краснодаре «серый мусорщик» остался без грузовика
Происшествия
16.02.2024 11:25
На прошлой неделе мужчина выбросил строительный мусор из грузового автомобиля на проезжую часть возле домов.
Полиция начала проверку по данному факту. Правоохранители выяснили, что грузовик принадлежит 40-летнему местному жителю. Нарушителя задержали на улице Героя Владислава Посадского.
На «серого мусорщика» составили два административных протокола. Ему грозит штраф до 4,5 тыс. рублей. Автомобиль нарушителя изъяли и поместили на спецстоянку до решения суда, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.
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