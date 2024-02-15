Двух нелегальных мусорщиков задержали в Краснодаре

На улицах Восточный обход и Милютинской поселка Индустриального сотрудники ДПС обратили внимание на два грузовика Dongfeng и «Газель», которые перевозили строительный мусор.

Выяснилось, что предпринимательскую деятельность по перевозке строительного мусора они осуществляли незаконно.

На водителей в возрасте 31 и 36 лет составили два административных протокола. Им грозит штраф в размере до 2 тыс. 500 рублей. Машины изъяли и отправили на спецстоянку.

Для выявления и пресечения загрязнения окружающей среды полиция Краснодара регулярно проводят рейды.

С начала года полицейские выявили два факта несоблюдения требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами. За это нарушение грозит штраф от 10 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.

Для перевозки строительного мусора и прочих отходов необходимо специальное разрешение. С начала года полицейские привлекли к ответственности троих правонарушителей и изъяли два транспортных средства, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

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