Наглый маршрутчик выбросил крупногабаритный мусор на берег лимана в Анапе

Инцидент произошел накануне около хутора Песчаного. Нарушителя привлекли к ответственности.

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео, на котором видно, что водитель маршрута № 111 выгружает крупногабаритный мусор на берег лиман. При этом маршрутчик вел себя возмутительно и хамил людям, сделавшим ему замечание.

Этот инцидент обсудили на оперштабе в мэрии Анапы. За действия водителя отвечал гендиректор ООО «Старт» Александр Азарян. Он рассказал, что выбросившего мусор у лимана водителя уволят. Предприятие понесет юридическую ответственность.

Кроме того, маршрутчик-нарушитель очистит от своей и чужого мусор весь берег лимана и предоставит видео для подтверждения.

«Транспортные компании будут принимать самое активное участие в субботниках, запланированных в этом году», — говорится в Telegram-канале «Чисто Анапа».

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