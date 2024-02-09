Неизвестные выбросили строительный мусор на автомобильную дорогу в Краснодаре

Инцидент произошел накануне на улице им. Жлобы в микрорайоне Табачной фабрики.

Жильцы домов опубликовали в соцсетях записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные мужчины выбросили из грузового автомобиля на проезжую часть мешки со строительным мусором.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. По факту незаконного выброса отходов в полиции Краснодара инициировали проведение проверки. Полицейские установят личности мужчин, выбросивших строительный мусор на улице Жлобы.

За сброс отходов с транспортных средств предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил, почему некоторые мусорные площадки города переполнены.