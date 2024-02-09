Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Неизвестные выбросили строительный мусор на автомобильную дорогу в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-vybrosili-stroitelnyj-musor-na-avtomobilnuyu-dorogu-v-krasnodare
Видео t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел накануне на улице им. Жлобы в микрорайоне Табачной фабрики.

Жильцы домов опубликовали в соцсетях записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как неизвестные мужчины выбросили из грузового автомобиля на проезжую часть мешки со строительным мусором.

Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы. По факту незаконного выброса отходов в полиции Краснодара инициировали проведение проверки. Полицейские установят личности мужчин, выбросивших строительный мусор на улице Жлобы.

За сброс отходов с транспортных средств предусмотрен административный штраф в размере от 10 до 120 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил, почему некоторые мусорные площадки города переполнены.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях