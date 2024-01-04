Мэр Краснодара объяснил, почему некоторые мусорные площадки города переполнены

Глава краевой столицы Евгений Наумов подчеркнул, что в Краснодаре должен быть обеспечен порядок — и в рабочие дни, и в выходные.

«В новогодние каникулы сдвигаются маршруты мусороуборочных компаний — к сожалению, это неизбежно. Некоторые придомовые контейнерные площадки заполняются быстрее. Другие наоборот стоят пустые, к примеру, из-за неработающего бизнеса», — написал мэр Краснодара в Telegram.

Наумов отметил, что эти процессы трудно прогнозировать. Ответственные за вывоз отходов сотрудники получают обращения от местных жителей и корректируют маршруты мусороуборочных компаний.

По словам главы краевого центра, каждый день для вывоза отходов на улицы города выходят 140 единиц техники и более 600 сотрудников. Кроме того, в Краснодаре активно продолжают борьбу с «серыми мусорщиками». По итогам прошедшего года в городе утилизировали 19,5 тыс. кубов отходов, 73 автомобиля отправили на штрафстоянку, а в надлежащее состояние привели 37 га земли.

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