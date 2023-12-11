С начала года в Краснодаре от строительного мусора очистили почти 5 га земель

В краевой столице продолжаются мероприятия по ликвидации незаконных свалок на северо-востоке города. Больше всего скоплений отходов выявили в Прикубанском округе.

Благодаря объявленным предостережений в Краснодаре удалось очистить около 1,7 га муниципальной земли, с которой вывезли более 3,6 тыс. т отходов. На землях, принадлежащих собственникам, с начала текущего года ликвидировали 217 свалок — очистили около 3,1 га территории.

Работу по выявлению и пресечению несанкционированных свалок в Краснодаре будут продолжать. Она направлена на получение конкретных результатов, сообщает пресс-служба ЮМУ Росприроднадзора.

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