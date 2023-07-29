Выбросившему паспорт своей девушки ревнивцу грозит реальный срок в Краснодарском крае

В Абинске будут судить 25-летнего парня за умышленное уничтожение имущества и похищение документов его девушки.

Установлено, что парень сильно выпил, приревновал и поругался с возлюбленной. В ходе ссоры он разбил ее мобильный телефон и ноутбук. Затем вытащил из шкафа ее вещи и разорвал их. После чего он схватил паспорт девушки и выбросил его.

В общей сумме девушка потерпела ущерб на 46 тыс. рублей.

Пока шло дознание, парень был под подпиской о невыезде, теперь расследование завершено, дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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