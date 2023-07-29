Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Выбросившему паспорт своей девушки ревнивцу грозит реальный срок в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybrosivshemu-pasport-svoej-devushki-revnivtsu-grozit-realnyj-srok-v-krasnodarskom-krae
Выбросившему паспорт своей девушки ревнивцу грозит реальный срок в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Абинске будут судить 25-летнего парня за умышленное уничтожение имущества и похищение документов его девушки.

Установлено, что парень сильно выпил, приревновал и поругался с возлюбленной. В ходе ссоры он разбил ее мобильный телефон и ноутбук. Затем вытащил из шкафа ее вещи и разорвал их. После чего он схватил паспорт девушки и выбросил его.

В общей сумме девушка потерпела ущерб на 46 тыс. рублей.

Пока шло дознание, парень был под подпиской о невыезде, теперь расследование завершено, дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: отец сдал сына полиции за угон автомобиля в Абинске.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 июля
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Увеличение губ: кому нельзя и возможные последствия
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Пять способов занять детей на взрослом застолье
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Незаметная гангрена: хирург рассказал о первых симптомах гибели тканей
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Вишня: чем полезна и сколько можно есть без вреда для здоровья
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях