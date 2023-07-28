Отец «сдал» сына полиции за угон автомобиля в Абинске. Видео

В полицию с сообщением об угоне обратился житель Анапы. Мужчина рассказал, что на месте парковки не оказалось его автомобиля KIA.

Правоохранители составили ориентировку на розыск машины и передали ее всем дежурным нарядам.

Спустя несколько часов автомобиль остановили на посту «Абинский». Инспекторы установили, что 39-летнего жителя Анапы лишили прав, но удостоверение он не сдал. По этому факту на мужчину составили административный протокол и арестовали на 15 суток.

Кроме того, установили, что автомобиль принадлежит отцу задержанного — мужчина взял машину без его ведома и уехал к знакомым в соседний район.

Возбудили уголовное дело об угоне, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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