Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Отец «сдал» сына полиции за угон автомобиля в Абинске. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otets-sdal-syna-politsii-za-ugon-avtomobilya-v-abinske-video
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полицию с сообщением об угоне обратился житель Анапы. Мужчина рассказал, что на месте парковки не оказалось его автомобиля KIA.

Правоохранители составили ориентировку на розыск машины и передали ее всем дежурным нарядам.

Спустя несколько часов автомобиль остановили на посту «Абинский». Инспекторы установили, что 39-летнего жителя Анапы лишили прав, но удостоверение он не сдал. По этому факту на мужчину составили административный протокол и арестовали на 15 суток.

Кроме того, установили, что автомобиль принадлежит отцу задержанного — мужчина взял машину без его ведома и уехал к знакомым в соседний район.

Возбудили уголовное дело об угоне, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: пьяный рецидивист угнал автомобиль у матери и опрокинулся в кювет в Краснодарском крае.

Статьи
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
Старородящие: до какого возраста желательно родить первенца и почему
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
День ВМФ в 2023 году: когда отмечают, история и традиции
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Топ-6 лучших фильмов о любви на все времена
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Черника: почему так важна для пенсионеров и детей, кому ее нельзя
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Крайне редко, но вполне реально: иммунолог рассказал, что ветрянкой можно заразиться повторно
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях