Пьяный рецидивист угнал автомобиль у матери и опрокинулся в кювет в Краснодарском крае

Преступление произошло в хуторе Междуреченском Павловского района.

Местная жительница обратилась за помощью в дежурную часть и сообщила, что из ее гаража угнали автомобиль Volkswagen Passat. Прибывшие на место полицейские составили ориентировку на розыск иномарки и передали ее всем дежурным нарядам.

Вскоре угнанный автомобиль заметили на выезде из хутора. Оказалось, что иномарку у женщины угнал ее ранее судимый 48-летний сын. После употребления алкоголя он сломал навесной замок на воротах гаража, проник в салон незапертой машины и запустил двигатель ключом, который был в замке зажигания. Мужчина не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся.

На местного жителя, угнавшего иномарку у своей матери, завели уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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