Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Пьяный рецидивист угнал автомобиль у матери и опрокинулся в кювет в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyanyj-retsidivist-ugnal-avtomobil-u-materi-i-oprokinulsya-v-kyuvet-v-krasnodarskom-krae
Пьяный рецидивист угнал автомобиль у матери и опрокинулся в кювет в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло в хуторе Междуреченском Павловского района.

Местная жительница обратилась за помощью в дежурную часть и сообщила, что из ее гаража угнали автомобиль Volkswagen Passat. Прибывшие на место полицейские составили ориентировку на розыск иномарки и передали ее всем дежурным нарядам.

Вскоре угнанный автомобиль заметили на выезде из хутора. Оказалось, что иномарку у женщины угнал ее ранее судимый 48-летний сын. После употребления алкоголя он сломал навесной замок на воротах гаража, проник в салон незапертой машины и запустил двигатель ключом, который был в замке зажигания. Мужчина не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся.

На местного жителя, угнавшего иномарку у своей матери, завели уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: двое мужчин в Анапе хотели угнать машину, но не смогли завести двигатель. Утром 25 мая собственник транспорта не обнаружил свой автомобиль на стоянке и обратился в полицию.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 11 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 10 июня
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Плохое настроение, инфекции, рак и ДТП: врач объяснил, чем опасен недосып
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Заразный рак: 10 мифов об онкологических заболеваниях
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях