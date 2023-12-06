Выборы президента России в 2024 году могут назначить на 17 марта

Об этом 6 декабря сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Совфед рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента России на пленарном заседании 7 декабря.

«Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы президента», — сказал Клишас.

Он добавил, что на заседание Совфеда, на котором будут обсуждать дату президентских выборов, пригласят председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщает ТАСС.

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