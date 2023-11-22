РИА «Новости»: после выборов в 2024 году могут принять новые решения по СВО

Новые стратегические решения и по специальной военной операции, и по экономике могут принять после выборов президента РФ.

Эта информация изложена в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг».

«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — сказано в докладе.

Также в докладе говорится, что региональные выборы текущего года прошли для Кремля так же управляемо, как и в прошлом году. По мнению аналитиков, на высокие результаты кандидатов от власти, в том числе повлияло, что негативные социальные эффекты от частичной мобилизации успели сойти на нет.

Авторы доклада предполагают, что в начале года, до выборов президента, на региональную политику будут влиять рост цен и курс рубля. А также психологические факторы, действие законопроекта о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора, выставка на ВДНХ как возможность для пиара регионального позиционирования и борьба губернаторов за возможность встроиться в федеральную кампанию со своей повесткой.

В докладе также отмечается, что особой интригой нового политического цикла станет кадровый вопрос. В 2016 году основным каналом подбора губернаторов была региональная номенклатура. К текущему году эта роль перешла к федеральному центру. Чаще всего посты губернаторов занимают заместители министров или чиновники президентской администрации. В настоящее время только 12 глав регионов могут считаться выходцами из региональной исполнительной или законодательной власти.

Это, по мнению аналитиков, обуславливает то, что впервые с 2022 года среди глав регионов стало больше выходцев из частного бизнеса, чем представителей местных властных ведомств, сообщает РИА «Новости».

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