Выборы глав поселений и муниципальных депутатов в Краснодарском крае завершились

Двери избирательных участков на территории региона закрылись в 20:00. Как сообщили в краевой избирательной комиссии явка на 18:00 составила 51,32%.

За два часа до окончания голосования свои бюллетени в урны опустили 1,15 млн жителей Кубани. Наибольшую активность избиратели проявили в заключительный день выборов — воскресенье.

В 20:00 завершилось голосование на муниципальных выборах. Участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов избирателей.

«Выборы прошли в штатном, спокойном режиме. Притом, что абсолютно на всех избирательных участках присутствовали наблюдатели, их посещали кандидаты и их представители. Только сегодня, в воскресенье на различных участках работали 6 тыс. 137 наблюдателей», — сообщил журналистам «Кубань 24» председатель Избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

Во время единого дня голосования 2024 года 123 избирательных участка на территории региона были снащены КОИБ (комплексами обработки избирательных бюллетеней). На 1 тыс. 636 ИУ будут изготавливаться протоколы участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR-кодом).

За подведением предварительных итогов голосования можно следить на портале ГАС «Выборы» — информация по каждому виду выборов будет доступна после выбора кампании по ссылке.

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