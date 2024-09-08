Второй день муниципальных выборов 2024 года стартовал в Краснодарском крае

В Краснодарском крае 8 сентября продолжаются выборы глав поселений и депутатов местных советов депутатов, которые были назначены на единый день голосования. Двери участков открылись в 8:00.

На территории Кубани работают 1 тыс. 760 участковых избирательных комиссий, которые в воскресенье примут еще не успевших сделать свой выбор избирателей. Общая выборная активность в регионе по итогам 7 сентября — 31, 79 %.

Избирательные участки ждут голосующих до 20:00. Голосование проходит в 39 муниципалитетах. Сегодня, 8 сентября — второй, заключительный, день выборов. Всего же на Кубани проходят 482 кампании местного уровня. Жителям 39 муниципалитетов предстоит избрать 124 глав поселений и 5 тыс. 618 муниципальных депутатов. Проголосовать смогут 2,2 млн жителей региона.

Узнать адрес и контакты своего избирательного участка и ознакомиться с информацией о кандидатах можно с помощью цифровых сервисов, которые доступны на сайте ЦИК РФ. Маломобильных граждан приглашают проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в участковую избирательную комиссию. Заявления принимают 8 сентября до 14:00.

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