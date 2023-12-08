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Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybor-prezidenta-rossii-v-2024-godu-prodlyatsya-tri-dnya
Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Решение о формате проведения президентских выборов приняли Центральная избирательная комиссия России.

Выборы президента РФ в следующем году продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Она напомнила, что трехдневный формат выборов впервые применили в период пандемии коронавируса для безопасности людей. По ее словам, нововведение понравилось российским избирателям, сообщает пресс-служба ЦИК России.

Читайте также: президент Владимир Путин заявил, что попытки вмешательства в выборы в России будут пресекаться. Он призвал исключить любое незаконное вторжение в ход избирательных процессов.

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