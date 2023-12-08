Выборы президента России в 2024 году продлятся три дня
Политика
08.12.2023 13:51
Решение о формате проведения президентских выборов приняли Центральная избирательная комиссия России.
Выборы президента РФ в следующем году продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.
«Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным», — сказала глава ЦИК Элла Памфилова.
Она напомнила, что трехдневный формат выборов впервые применили в период пандемии коронавируса для безопасности людей. По ее словам, нововведение понравилось российским избирателям, сообщает пресс-служба ЦИК России.
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