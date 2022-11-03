Выбирает берлогу: в нацпарке Сочи объяснили, что медведь делал в тоннеле

Фото t.me/npsochi_official

Видео с медведем, бегущим в тоннеле по дороге из Адлера в Красную Поляну, разошлось по соцсетям 2 ноября.

Авторы видео сообщали, что животное благополучно вернулось в лес. Специалисты Сочинского нацпарка объяснили, что хищник мог делать в тоннеле. По словам начальника отдела охраны животного мира ФГБУ «Сочинский национальный парк» Реваза Пруидзе, в таком поведении медведя нет ничего необычного.

«В преддверии зимней спячки для медведей это нормальное поведение. Перед тем как выбрать себе берлогу и идти на залегание, они начинают отходить от привычных маршрутов и петлять, тем самым путая следы. При этом часто выходят на автомобильные дороги и железнодорожные пути», — цитирует Пруидзе пресс-служба нацпарка Сочи в Telegram.

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