В Сочи медведица упала с подпорной стены на дорогу и погибла
Происшествия
25.10.2022 16:53
Инцидент произошел в ночь на 25 октября на трассе, которая ведет к горнолыжному курорту «Газпром».
В соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен труп медведя на проезжей части. Очевидцы предположили, что животное сбил автомобиль.
О произошедшем сообщили в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и установили, что причиной смерти хищника стало вовсе не ДТП.
«Во время проверки установили, что медведица шла по лесу, сорвалась с 12-метровой подпорной стены и упала на дорогу. После падения она прошла еще несколько метров погибла. Это несчастный случай, никакого вредного воздействия со стороны человека — нападения или ДТП не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Читайте также: в Сочи медведь вышел к отелю на курорте «Роза Хутор».
Популярные новости
- Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
- Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
- Кубанское казачество — 326 лет на службе России
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Ейске жильцов поврежденного при крушении Су-34 дома снова пустили в квартиры за теплыми вещами
- Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины