В Сочи медведица упала с подпорной стены на дорогу и погибла

Фото t.me/livesochi

Инцидент произошел в ночь на 25 октября на трассе, которая ведет к горнолыжному курорту «Газпром».

В соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен труп медведя на проезжей части. Очевидцы предположили, что животное сбил автомобиль.

О произошедшем сообщили в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и установили, что причиной смерти хищника стало вовсе не ДТП.

«Во время проверки установили, что медведица шла по лесу, сорвалась с 12-метровой подпорной стены и упала на дорогу. После падения она прошла еще несколько метров погибла. Это несчастный случай, никакого вредного воздействия со стороны человека — нападения или ДТП не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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