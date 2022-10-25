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В Сочи медведица упала с подпорной стены на дорогу и погибла

Происшествия
25.10.2022 16:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-medveditsa-upala-s-podpornoj-steny-na-dorogu-i-pogibla
В Сочи медведица упала с подпорной стены на дорогу и погибла
Фото t.me/livesochi

Инцидент произошел в ночь на 25 октября на трассе, которая ведет к горнолыжному курорту «Газпром».

В соцсетях опубликовали фотографию, на которой запечатлен труп медведя на проезжей части. Очевидцы предположили, что животное сбил автомобиль.

О произошедшем сообщили в прокуратуру. В ведомстве провели проверку и установили, что причиной смерти хищника стало вовсе не ДТП.

«Во время проверки установили, что медведица шла по лесу, сорвалась с 12-метровой подпорной стены и упала на дорогу. После падения она прошла еще несколько метров погибла. Это несчастный случай, никакого вредного воздействия со стороны человека — нападения или ДТП не было», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи медведь вышел к отелю на курорте «Роза Хутор».

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