В Сочи медведь вышел к отелю на курорте «Роза Хутор»

Видео канала «Кубань 24»

Постояльцы отеля на «Роза Плато» сняли любопытного косолапого на видео.

Медведь бродил буквально в нескольких метрах от балконов нижнего этажа гостиницы. Чтобы зверь не натворил бед, охранники отогнали его с помощью фонариков.

Читайте также: в Красной Поляне крупный медведь попал в объектив видеокамеры.