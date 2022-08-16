В Сочи медведь вышел к отелю на курорте «Роза Хутор»
Общество
16.08.2022 08:23
Постояльцы отеля на «Роза Плато» сняли любопытного косолапого на видео.
Медведь бродил буквально в нескольких метрах от балконов нижнего этажа гостиницы. Чтобы зверь не натворил бед, охранники отогнали его с помощью фонариков.
Читайте также: в Красной Поляне крупный медведь попал в объектив видеокамеры.
Популярные новости
- Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
- Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
- Шведская компания IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Сочи пропускная способность погранперехода в Абхазию увеличится на 1 тыс. машин в сутки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ