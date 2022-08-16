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В Сочи медведь вышел к отелю на курорте «Роза Хутор»

Общество
16.08.2022 08:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-medved-vyshel-k-otelyu-na-kurorte-roza-hutor
Видео канала «Кубань 24»

Постояльцы отеля на «Роза Плато» сняли любопытного косолапого на видео.

Медведь бродил буквально в нескольких метрах от балконов нижнего этажа гостиницы. Чтобы зверь не натворил бед, охранники отогнали его с помощью фонариков.

Читайте также: в Красной Поляне крупный медведь попал в объектив видеокамеры.

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