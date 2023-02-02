Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину

Бык бегал по одной из горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор» 2 февраля днем. Очевидцы сняли его на видео и выложили в соцсети.

По словам отдыхающих, бык успел боднуть трех человек. По официальным данным пресс-службы курорта, пострадавших нет. Животное изолировали и усилили ограждение. Однако спустя некоторое время бык вернулся.

После этого инцидента участковые лесничества проводят профилактическую работу, чтобы владельцы не отпускали скот, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Сочинский национальный парк».

Сейчас животное эвакуировали и передали хозяину, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бык выбежал на горнолыжную трассу в Сочи и напугал туристов. Спасатели оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс, а лесники начали искать владельца. За медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался.