Бык выбежал на горнолыжную трассу в Красной Поляне и напугал туристов. Видео

Домашний бык пробежался по одной из горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор» 2 февраля. Отдыхающие сняли его на видео и выложили в сети.

На кадрах видно, что бык на большой скорости бежит вниз по горнолыжной трассе. По словам очевидцев, на бегу он попытался боднуть двух человек. Никто из отдыхающих не пострадал.

«Спасатели курорта оперативно отреагировали на ситуацию, выдворив животное за пределы трасс. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из отдыхающих не обращался», — сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Спасатели изолировали быка от людей. Представители курорта предположили, что животное могло сбежать с пастбищ национального парка. Однако в Сочинском нацпарке уточнили, что это не их бык. Предположительно, он сбежал из села Аибга. Участковые лесничества пытаются найти хозяина животного, сообщает РИА «Новости».

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