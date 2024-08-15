Выбежавшего на дорогу из-за грузовика парня сбила легковушка в Сочи

Авария произошла 15 августа около 11:00 на улице Пластунской в микрорайоне КСМ.

Видеозапись момента ДТП интернет-порталу «Кубань 24» прислали местные жители. По словам очевидцев, около дома № 181Г отечественный автомобиль сбил парня, который внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованного грузовика. Удар был такой силы, что парня подбросило вверх, он пролетел над машиной и упал на проезжую часть.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в отсутствии пешеходного перехода. Личность пострадавшего устанавливается, угрозы его жизни нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

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