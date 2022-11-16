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Выбежал на дорогу: в Армавире легковушка сбила 10-летнего ребенка

Происшествия
16.11.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/vybezhal-na-dorogu-v-armavire-legkovushka-sbila-10-letnego-rebenka
Выбежал на дорогу: в Армавире легковушка сбила 10-летнего ребенка
Фото портала «Город Армавир»

ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, произошло 16 ноября в 8:05 на улице Карла Либкнехта напротив дома № 30/2.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Карла Либкнехта со стороны улицы Лермонтова в сторону Осипенко. Он сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика госпитализировали в городскую больницу Армавира с закрытым переломом правой малоберцовой кости без смещения и гемартрозом, то есть скоплением крови в полости сустава, сообщает портал «Город Армавир».

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