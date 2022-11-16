Выбежал на дорогу: в Армавире легковушка сбила 10-летнего ребенка

Фото портала «Город Армавир»

ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, произошло 16 ноября в 8:05 на улице Карла Либкнехта напротив дома № 30/2.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Карла Либкнехта со стороны улицы Лермонтова в сторону Осипенко. Он сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП мальчика госпитализировали в городскую больницу Армавира с закрытым переломом правой малоберцовой кости без смещения и гемартрозом, то есть скоплением крови в полости сустава, сообщает портал «Город Армавир».

Читайте также: в Новороссийске грузовик насмерть сбил мужчину.