Выбежал на дорогу: в Армавире легковушка сбила 10-летнего ребенка
Происшествия
16.11.2022 14:12
ДТП, в котором пострадал 10-летний мальчик, произошло 16 ноября в 8:05 на улице Карла Либкнехта напротив дома № 30/2.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по улице Карла Либкнехта со стороны улицы Лермонтова в сторону Осипенко. Он сбил ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП мальчика госпитализировали в городскую больницу Армавира с закрытым переломом правой малоберцовой кости без смещения и гемартрозом, то есть скоплением крови в полости сустава, сообщает портал «Город Армавир».
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