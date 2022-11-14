В Новороссийске грузовик насмерть сбил мужчину

Фото пресс-службы Отдела ГИБДД УМВД России по Новороссийску

Смертельное ДТП произошло 13 ноября в 18:45 на автодороге Новороссийск — Керченский пролив около поселка Верхнебаканского.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Газель» из Анапы сбил 47-летнего местного жителя, который шел по крайней правой полосе проезжей части в темное время суток.

В результате ДТП пешеход скончался на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет «Новороссийский рабочий».

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