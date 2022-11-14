В Новороссийске грузовик насмерть сбил мужчину
Происшествия
14.11.2022 20:29
Смертельное ДТП произошло 13 ноября в 18:45 на автодороге Новороссийск — Керченский пролив около поселка Верхнебаканского.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля «Газель» из Анапы сбил 47-летнего местного жителя, который шел по крайней правой полосе проезжей части в темное время суток.
В результате ДТП пешеход скончался на месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет «Новороссийский рабочий».
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