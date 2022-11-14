В Усть-Лабинском районе в ДТП с КамАЗом пострадал младенец
Происшествия
14.11.2022 17:08
Авария произошла 14 ноября в 11:15 в станице Ладожской на улице Шоссейной.
По предварительным данным, 52-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ, выезжая с прилегающей территории, врезался в автомобиль Hyundai Sonata, в котором находились 41-летний мужчина, его жена и их 4-месячный ребенок. Удар грузовика пришелся со стороны пассажиров.
В результате ДТП находившийся в автолюльке младенец получил ушиб головы и предплечья. Его госпитализировали в Усть-Лабинскую ЦРБ. Родители младенца не пострадали.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшей аварии, сообщает «Усть-Лабинск Инфо» со ссылкой на районную ГИБДД.
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