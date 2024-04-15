Вяльбе прокомментировала массовый завал юных лыжниц на Спартакиаде в Сочи

Инцидент произошел 8 марта во время женского масс-старта на участке трассы в селе Эстосадок.

Лыжная гонка проходила при плохой видимости. В результате массового завала 14 юных спортсменок получили травмы, их доставили в больницу.

Глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе прокомментировала это скандальный инцидент на пресс-конференции. По ее мнению, специально обученные люди намеренно сделали резонанс из небольшой проблемы.

«Да, неприятный инцидент, но хочу отметить, что ни открытых переломов, ни проломанных голов не было. Регламент менять не надо», — сказала Вяльбе.

Она отметила, что лыжные гонки часто проводят в условиях низкой видимости.

Вяльбе уточнила, что заведенное после массового завала лыжниц в Сочи уголовное дело уже закрыли. В рамках него опросили 80 человек, но состава преступления не нашли, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Федерация лыжных гонок России не нашла нарушений в работе жюри во время завала лыжниц в Сочи. Заседание Исполнительного комитета Федерации лыжных гонок России состоялось 14 марта.