Вячеслав Шапошник проголосовал на избирательном участке в Кропоткине

Временно исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник принял участие в выборах президента РФ.

Руководитель краевого ведомства выбрал для голосования один из участков в Кропоткине.

«Безусловно, выборы президента — важное событие для всех нас. Я пришел на избирательный участок и сделал свой осознанный выбор. Думаю, каждый, кто принимает участие в голосовании, видит в этом акт общественной солидарности, понимает, какую мощную силу мы собой представляем, когда вместе», — подчеркнул Вячеслав Шапошник.

Голосование по выбору президента РФ продлится до 17 марта — избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00.

На Кубани работают 2 тыс. 829 избирательных участков, по числу избирателей регион занимает третье место в России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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