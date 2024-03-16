В Краснодаре 101-летняя избирательница проголосовала на участке

Жительница Прикубанского округа Краснодара, 101-летняя Мария Григорьевна лично пришла на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата в президенты.

Краснодарка прошла Великую Отечественную войну, многие годы трудилась на производстве.

«Наша Россия должна расти и развиваться и дальше! Наше поколение пережило голод, холод и разруху. И мы стремились сделать все возможное ради наших детей и внуков, чтобы они жили в сильной и свободной стране. Сегодня пришло время новых испытаний. Я знаю, что мы их преодолеем и станем еще сильнее. Главное, не сворачивать с выбранного пути. Именно поэтому важен голос каждого российского гражданина!» — подчеркнула ветеран Мария Григорьевна.

Мария Григорьевна рассказала, что очень ждала начала выборов президента, чтобы обязательно прийти и проголосовать за достойного кандидата, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Голосование на выборах президента РФ будет проходить до 17 марта — участки работают с 8:00 до 20:00.

Читайте также: экс-мэр Краснодара, участник СВО Евгений Первышов проголосовал на выборах.