Депутат Госдумы Евгений Первышов отдал свой голос на выборах президента России на избирательном участке в Краснодаре.

На выборы бывший мэр краевой столицы пришел с сыном.

Евгений Первышов рассказал о том, что пообщался с людьми на избирательном участке и услышал уверенную позицию избирателей, что выборы пройдут на высоком уровне.

«Горжусь жителями и членами избирательных комиссий Херсонский, Запорожской и Белгородских областей, Донецкой и Луганской народных республик. Они проявляют мужество и героизм и проводят выборы, несмотря на вооруженное давление со стороны укронацистов», — написал Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Первышов выразил уверенность, что народ еще больше сплотится, и задачи СВО обязательно достигнут поставленного Россией результата.

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