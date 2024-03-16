Два человека погибли при обстреле Белгорода снарядами РСЗО «Вампир»

Утром 16 марта над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система ПВО — на подлете к городу сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня «Вампир».

В результате вражеской атаки погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Мужчина был за рулем грузовика, когда в машину попал снаряд. Большегруз въехал в пассажирский автобус — в нем никто не пострадал.

Женщина погибла в гаражном кооперативе, куда пришла вместе со взрослым сыном покормить собак. За жизнь пострадавшего мужчины борются врачи. У него осколочные ранения затылочной части головы, плеча и грудной клетки.

Пострадали еще двое мужчин, их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице с закрытыми черепно-мозговыми травмами, сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

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