Вячеслав Шапошник: образование дает человеку веру в себя и целеустремленность

Министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина и врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник в День знаний поздравили жителей Кубани с началом нового учебного года.

Лапина посетила Краснодарский государственный институт культуры. Она пожелала студентам вуза успехов в творчестве, крепкого здоровья и мира.

«Сегодня, благодаря поддержке Правительства России и руководства Краснодарского края, наши специалисты востребованы как никогда», — отметила она.

Вместе со школами и колледжами искусств КГИК образует трехуровневую систему подготовки кадров. Она позволяет талантливой молодежи края получить высшее образование, не выезжая за пределы региона. Сейчас вуз активно развивается, использует современные образовательные технологии, сохраняя академические традиции отечественной культуры и искусства. Кроме того, Краснодарский государственный институт культуры участвует в нацпроекте «Культура», на базе которого специалисты могут пройти курсы повышения квалификации и переподготовки.

Врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник побывал в лицее № 3 в Кропоткине. Он отметил, что для юного поколения День знаний — это день встречи с любимой школой, а для их родителей — начало нового этапа в жизни их детей и возможность поблагодарить учителей за их нелегкий труд.

«Образование в наши дни имеет колоссальное значение. Оно дает человеку веру в себя, целеустремленность, опору для новых побед и достижений, обеспечивает нашей стране прорыв в будущее», — подчеркнул он.

Шапошник добавил, что гордится высококлассными учителями и талантливыми учениками школ края, которые каждый год добиваются успеха на олимпиадах различных уровней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в День знаний в Краснодарском крае открылись 9 новых школ.