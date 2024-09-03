Вячеслав Молчанов стал новым главным тренером ПФК «Кубань»

В пресс-службе профессионального футбольного клуба «Кубань» 3 сентября сообщили, что Вячеслава Молчанова назначили на должность главного тренера команды.

Также вместе с Молчановым в клуб пришли тренеры: Аслан Гоплачев, экс-игрок «Кубани», «Спартака» и «Локомотива» Андрей Ещенко и бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын.

«Новым главным тренером «Кубани» назначен Вячеслав Анатольевич Молчанов. Контракт 51-летнего специалиста рассчитан до окончания спортивного сезона 2024/25 годов», — сообщает официальный Telegram-канал клуба.

Вячеслав Молчанов родился 7 октября 1972 года в Белгороде. В течение своей игровой карьеры он выступал за восемь клубов.

Уже будучи тренером, в прошлом Молчанов работал с донецким «Металлургом», махачкалинской «Анжи», солигорским «Шахтером», «Чайкой» из Песчанокопского, грозненским «Ахматом» и воронежским «Факелом».

Также в 2015 году Вячеслав Молчанов с вместе с Сергеем Ташуевым уже работал в краснодарской «Кубани».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера ПФК «Кубань».