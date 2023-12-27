Вячеслав Иванов покинул пост главы Абинского района

Заявление руководителя района об отставке по собственному желанию приняли на очередной сессии депутаты совета муниципалитета.

Директор департамента внутренней политики администрации региона Александр Бородавка поблагодарил Вячеслава Иванова за работу.

«За прошедшие пять лет во главе с вами муниципалитет изменился к лучшему, многое было сделано для укрепления экономики. Большое внимание уделялось развитию агропромышленного комплекса, строительной отрасли, образованию, также ремонтировались дороги, шла активная работа по благоустройству города. Реализовано 15 проектов местных инициатив на общую сумму свыше 22 млн рублей», — подчеркнул Бородавка.

Абинский район Вячеслав Иванов возглавлял с 2018 года. Исполнять обязанности главы муниципалитета будет заместитель, курирующий вопросы жилищно-коммунального комплекса, строительства, транспорта и связи Вадим Науменко, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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