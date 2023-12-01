Глава департамента архитектуры Сочи покинул пост спустя две недели

Павел Обертинский был назначен на должность и. о. главы департамента архитектуры и градостроительства Сочи 14 ноября.

До нового назначения Павел Обертинский являлся главным специалистом отдела благоустройства департамента. Накануне днем стало известно о том, что Павел Обертинский покинул пост спустя две недели. Теперь эту должность занимает Юлия Лариошина. Юлия Лариошина была начальником отдела территориального планирования.

До Павла Обертинского должность главы департамента архитектуры и градостроительства Сочи с весны 2022 года занимал Дмитрий Литвинец, попавший с сканадльную историю. По данным соцсетей, правоохранители провели обыски в доме Литвинца и обнаружили папку с документами об оформлении муниципальных земель для соцработников на подставных лиц, пишет «Коммерсантъ».