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Глава департамента архитектуры Сочи покинул пост спустя две недели

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-departamenta-arhitektury-sochi-pokinul-post-spustya-dve-nedeli?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Глава департамента архитектуры Сочи покинул пост спустя две недели
Фото пресс-службы администрации Сочи

Павел Обертинский был назначен на должность и. о. главы департамента архитектуры и градостроительства Сочи 14 ноября.

До нового назначения Павел Обертинский являлся главным специалистом отдела благоустройства департамента. Накануне днем стало известно о том, что Павел Обертинский покинул пост спустя две недели. Теперь эту должность занимает Юлия Лариошина. Юлия Лариошина была начальником отдела территориального планирования.

До Павла Обертинского должность главы департамента архитектуры и градостроительства Сочи с весны 2022 года занимал Дмитрий Литвинец, попавший с сканадльную историю. По данным соцсетей, правоохранители провели обыски в доме Литвинца и обнаружили папку с документами об оформлении муниципальных земель для соцработников на подставных лиц, пишет «Коммерсантъ».

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