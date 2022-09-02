«Вы наши люди»: пожилая пара из Сочи поблагодарила туапсинских спасателей за починку машины

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Пенсионеры Анатолий и Валентина Ушаковы 27 августа отправились за продуктами в Туапсе. Но двигатель их «жигулей» заглох на подъеме. Сначала глава семьи попытался починить машину своими руками, но когда стало ясно, что это не поможет, мужчина обратился за помощью к пожарным 10 спасательной части, которая оказалась неподалеку.

После произошедшего пара от руки написала спасателям трогательное письмо с благодарностью и рассказом о небольшом подвиге.

— Нам с супругой на двоих уже 170 лет! Мы много повидали хорошего и плохого, отвратительного и красивого, благородного и низменного. Думали, ничем нас удивить уже не получится. Нет, случилось! И сделали это ваши ребята из 4-го караула.

Под палящим солнцем автомобиль заглох. Водитель с трудом съехал задним ходом к пожарной части. Не увидев другого выхода, пожилой мужчина пришел за помощью в диспетчерскую 10-й пожарно-спасательной части Туапсе.

— Объяснил: пожали плечами. Поблагодарил и побрел к выходу. Но, видимо, кто-то еще слышал наш разговор.

Через пять минут к пенсионерам подошли двое мужчин, а потом еще и еще. В итоге уже шесть человек трудились над починкой машины. Ремонт шел долго, почти четыре часа. Пожарные зарядили аккумулятор, более того, дважды съездили в автомагазин за запчастями.

Супруге Анатолия Валентине принесли мягкий стул и воду, чтобы она сидела на свежем воздухе.

— Как она потом растроганно сказала: «Я себя прямо королевной почувствовала!».

Когда ремонт был окончен и автомобиль был на ходу, пожилая пара попыталась хоть как-то отблагодарить своих спасителей. Но мужчины наотрез отказались от денег, шашлыка и коньяка.

— Но мы же вам совершенно чужие, посторонние люди?! «Да нет, вы наши, наши люди». Мы пожали крепко их чумазые руки, запомнили навсегда улыбающиеся лица, дали долгий прощальный сигнал — и уехали. Но знайте, ребята, пока мы живы, в Магри на улице Братской бьются два сердца, которые всегда приютят вас в нашем стареньком доме, обогреют, накормят и напоят. Просим, нет, умоляем руководство отряда поощрить ребят и вынести благодарность всем из караула № 4. Мы [с супругой] всю дорогу ехали и то и дело вспоминали, как все было, и вдруг одновременно, не сговариваясь, сказали: «Вот такие ребята на Донбассе за Россию сражаются сейчас». И на душе у нас стало светло и чисто. Спасибо навсегда!

C начала 2022 года спасатели Кубани получили уже порядка 20 подобных благодарственных писем, сообщили интернет-порталу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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